El tribunal rechaza poner en libertad a los acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha rechazado poner en libertad a los cinco acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines a la espera de dictar sentencia.

El tribunal ha tomado esta decisión después de que el pasado martes, una vez el juicio quedara visto para sentencia, la defensa de uno de los acusados hiciera una petición para que los acusados quedarán en libertad. El resto de defensas se adhirieron a esta petición y las acusaciones se opusieron.

El tribunal comunicó que tomaría una decisión esta semana y, finalmente, ha decidido que los cinco acusados sigan en prisión a la espera de que se dicte la sentencia. No obstante, esa decisión no ha sido unánime, dado que no ha contado con el respaldo de uno de los tres magistrados, según fuentes de las partes consultadas.