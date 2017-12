Detenida por disparar a viandantes desde su casa y herir a dos personas, entre ellas una niña

La Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) ha detenido a una mujer de 35 años, vecina de esa localidad, por presuntamente disparar desde su domicilio varios tiros --con un rifle tipo carabina-- que causaron dos heridos. Uno de ellos, una menor de 14 años, precisó puntos de sutura.

Los hechos sucedieron en la tarde del pasado miércoles, 29 de noviembre, cuando dos personas que se encontraban caminando por la vía pública en la localidad de Santa Pola, denunciaron haber sido víctimas de lo que parecía unos disparos, sin saber de dónde podían provenir.

En el primero de los casos, una vecina de 43 años manifestó a la Guardia Civil de dicha población, que iba caminando sobre las 18.30 , cuando, de repente, oyó una pequeña detonación, por lo que creyó que se trataba de un petardo. Acto seguido, notó un intenso dolor en un dedo del pie derecho. Miró a su alrededor y no había nadie más por la calle, por lo que continuó la marcha, llegando a su casa. Al comprobar que no tenía nada en el pie, no llegó a ir al centro médico.