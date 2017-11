El PSOE propone subir los salarios de policías y guardias civiles unos 400 € para equiparar los salarios

La Ejecutiva Federal del partido, reunida este martes en la sede de Ferraz, ha aprobado una resolución política por la que se comprometen a apoyar la reivindicación de estos colectivos y que incluirán en su proyecto de presupuestos alternativos que, a primeros de año, presentarán en contraposición a los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno.

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Goméz de Celis, ha explicado que con una previsión de crecimiento de la economía española cercana al 3 por ciento este 2017, "es hora de devolver" a estos profesionales el "sacrificio" que se les ha pedido en los años de crisis.

Goméz de Celis ha recordado que el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero inició en 2005 un programa de equiparación salarial que se vio interrumpido por la crisis y que ahora exigen al Gobierno de Mariano Rajoy que retome.

En opinión de los socialistas, las subidas que proponen son "perfectamente asumibles en las cuentas públicas que debe presentar el Gobierno en los próximos presupuestos".

No obstante, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ha comparecido junto a Gómez de Celis, ha rechazado que los socialistas negocien con el PP los Presupuestos porque sus propuestas "no tienen nada que ver con la política económica del PP" y porque no pueden apoyar "unos presupuestos de recortes". UN COSTE DE CASI 1.000 MILLONES DE EUROS

La propuesta de los socialistas defiende aumentar en 150 euros mensuales el sueldo de policías nacionales y guardias civiles durante los ejercicios de 2018 y 2019 --con 14 pagas paga uno-- y en 2020, en 100 euros al mes. La medida tendría un coste total de 985 millones de euros.

Gómez de Celis ha elogiado la profesionalidad con la que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha recordado la "peligrosidad" que es inherente a su actividad, pero ha advertido de que esa profesionalidad se resiente cuando "no existe justicia redistributiva y hay discriminaciones" con otros cuerpos del Estado.

El pasado 18 de noviembre, miles de policías y guardias civiles se manifestaron por las calles de Madrid para reclamar al Ministerio del Interior que concretase su propuesta para proceder a la equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de policías autonómicas y locales.

Los policías y guardias civiles calculan que la diferencia salarial oscila entre los 400 y los 1.000 euros, dependiendo de las escalas y destinos, con respecto a otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, a pesar de que las Fuerzas de Seguridad del Estado asumen más competencias que las autonómicas.

Ciudadanos es otra de las formaciones que se han hecho eco de las reivindicaciones de policías y guardias civiles. En su caso, han vinculado su apoyo a los Presupuestos que presente el Gobierno a que se equipare sus salarios con el de los Mossos d'Esquadra.