Dos jóvenes de 'La Manada' rompen a llorar durante la última sesión del juicio que ha quedado visto para sentencia

Los abogados de La Manada aluden a pruebas viciadas para pedir su absolución VIOLACIÓN SANFERMINES (Previsión)

Pamplona, 28 nov (EFE).- El juicio a los cinco jóvenes acusados de violar a una chica durante los sanfermines de 2016 ha quedado visto para sentencia tras la presentación de las conclusiones finales de los abogados defensores, que han pedido la absolución de sus defendidos aludiendo a "pruebas viciadas" y "presiones mediáticas".

Los tres abogados defensores que han intervenido en la última sesión del juicio, celebrado al igual que ayer a puerta abierta, han insistido en que no hay pruebas que contradigan la versión de los cinco acusados de que las relaciones sexuales fueron consentidas, por lo que han defendido su inocencia, como los propios jóvenes han proclamado al ejercer su derecho a la última palabra.