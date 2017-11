Condenado por abuso degradante de autoridad un brigada que preguntó a una guardia si llevaba bragas

Aunque la pena queda reducida al aplicar el tribunal la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, la conducta del brigada condenado le merece al tribunal un expreso reproche.

"La conducta del recurrente reúne los caracteres de gravedad precisos para considerar que produjo en su víctima un trato degradante y humillante (...) que indudablemente supuso un atentado contra su integridad moral", dice el alto tribunal.

Los hechos relatan cómo, en diciembre de 2012, el brigada le decía a la guardia cosas como que "un hombre de cincuenta años es como una mujer de treinta", que había tenido una novia modelo y que había salido con una mujer "de tu edad", siempre mirando hacia ella.

Asimismo le decía que hacía el amor todos los días y que había estado con mujeres de guardias que, estando a sus órdenes, iban de servicio de noche.

También le decía que "tus tetitas me vuelven loco" o le preguntó: "¿Llevas bragas? Es que te miro siempre y no veo que lleves nada, no se te nota nada".