Podemos denuncia ser excluido de los preparativos del 40 aniversario de la Constitución

En una carta firmada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y los dos miembros de su grupo parlamentario en la Mesa del Congreso, Gloria Elizo y Marcelo Expósito, entre otros dirigentes, reclaman tener "voz propia" y no ejercer de "meros comparsas" en esa organización.

"Nos parece triste y grave que se esté diseñando este 40 Aniversario de una manera tan sesgada y excluyente", denuncia la misiva, que apela a la responsabilidad de Ana Pastor para conformar unos órganos de trabajo "adecuadamente representativos, incluyentes y plurales", de cara a esa conmemoración.

En las reuniones preparatorias de la Mesa, Unidos Podemos había sugerido algunos nombres para integrar el Consejo Asesor de ese 40 aniversario. Nombres que pudieran aportar "visiones complementarias" a las personalidades ya propuestas, entre ellas Javier Pérez Royo, reconocido jurista; José Antonio Martín Pallín, quien ha sido Fiscal del Tribunal Supremo, o Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.

"Ni uno solo de los nombres que propusimos ha sido aceptado. Y no nos parece un gesto insignificante que todos estos nombres hayan sido rechazados", lamenta Podemos. A su juicio, la composición final del Comité Asesor, en cuyo diseño no ha tenido "ni la más mínima posibilidad de participar", promete un tipo de celebración "que no es neutral" y que se intuye "como una opción inmovilista y conservadora".

"No sólo no nos sentimos representados, sino que, además, sentimos que se excluye tanto lo que representamos en esta institución como una buena parte de lo que caracteriza a la sociedad española de hoy", alerta.

Reconoce Podemos que pese a que la vigencia de la Constitución ha sido cuestionada, este 40 Aniversario merece "la mayor de nuestras atenciones" como poder legislativo y como parte de la sociedad.

"Es el momento adecuado para abrir sobre la Constitución una reflexión lo más amplia y profunda posible. Una reflexión, sin embargo, no es una mera celebración", insiste el partido de Iglesias, que avisa de que esa conmemoración "no puede estar concebida para impedirnos precisamente reflexionar".

Precisamente el pasado 17 de octubre, el pleno del Congreso aprobó con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos una proposición no de ley para promover la participación y dar la máxima difusión a los actos conmemorativos el próximo año con motivo del 40 aniversario de la Constitución.

La iniciativa impulsada por el grupo popular en pleno desafío independentista en Cataluña, fue rechazada por Podemos y los partidos nacionalistas al considerar que "no hay nada que celebrar" y que la actual Carta Magna no ha sabido dar respuestas a problemas como la crisis territorial.