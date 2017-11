Un amigo de la víctima por la supuesta violación dice que no le comentó que estuviera con los acusados

El amigo con el que la denunciante habló por teléfono poco antes de que ocurrieran los hechos que se juzgan por supuesta violación grupal en Sanfermines ha asegurado que la joven no le dijo que estuviera con los acusados ni que fuese a mantener relaciones sexuales con ellos, según los abogados de la acusación particular. Igualmente ha dicho no recordar mucho de la conversación telefónica y que durante esta había mucho ruido.