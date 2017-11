Un miembro de 'La Manada' admite que no hubo consentimiento verbal por parte de la víctima

Tres de los cinco acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines han defendido este miércoles su inocencia durante cuatro horas de declaración en la vista oral del juicio que se sigue por estos hechos en el Palacio de Justicia de Pamplona. Está previsto que a la tarde declaren los otros dos acusados.

Agustín Martínez Becerra, abogado de los tres acusados que ya han declarado, ha afirmado en declaraciones a los medios que sus clientes se han ratificado en las explicaciones que dieron en la fase de instrucción, pero no ha ofrecido detalles sobre el contenido de su declaración y no ha aclarado si han manifestado contar con el consentimiento de la joven denunciante.

Por su parte, uno de los abogados de la acusación ha afirmado que el primer acusado en declarar ha reconocido que no tenían expresamente el reconocimiento verbal de la víctima. A este respecto, Agustín Martínez Becerra ha respondido: "No sé quién ha dicho eso, ni si estaba en la sala, yo no he escuchado eso".