Rajoy sobre Cataluña: "He salvado a España"

Mariano Rajoy reflexiona sobre la situación en Cataluña y asegura que "ya he salvado a España" y que "ahora toca recuperarse de las heridas". Así se ha expresado en una entrevista al diario italiano La Reppublica, en la que además dijo que no se opone a una reforma de la Constitución.

El presidente también ha negado que negociara con el Govern encabezado por Carles Puigdemont para evitar aplicar finalmente el artículo 155 de la Constitución en Cataluña que suspendía su autonomía. "Ni quiero, ni puedo", ha defendido para reiterar que la soberanía nacional es innegociable.

En una entrevista al diario italiano 'La Repubblica' que publica íntegramente 'El País', el jefe del Ejecutivo ha enfatizado que el Gobierno ha tenido una "paciencia infinita" y ha reiterado que el Govern catalán podría haber evitado el 155 si hubiera dicho algo tan "simple" como que no había hecho una declaración de independencia. "Con esto habría bastado. No quiso y tal vez pensó que el Gobierno no actuaría, que no se defendería", ha alegado.