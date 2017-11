Rajoy espera que en diciembre se apruebe el pacto contra violencia de género

Así ha respondido Rajoy en el Pleno de Control a la pregunta de la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, sobre el plazo en que el Gobierno va a poner en marcha el pacto, que fue aprobado el pasado mes de septiembre en el Congreso y en el Senado con una dotación de 1.000 millones de euros en cinco años.

Rajoy ha explicado que el Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el Poder Judicial, la Fiscalía y otras organizaciones para que "a lo largo del mes de diciembre se pueda firmar el acuerdo sobre la base de lo acordado aquí y en el Senado".

Robles ha reprochado al Gobierno que después de dos meses de aprobación de los documentos del Congreso y Senado "solo haya estudios" y que no se haya presentado "ni una sola iniciativa" parlamentaria sobre las leyes que son necesarias para poner en marcha el pacto, que considera "de mínimos".

"El acuerdo es bueno y si no fuera bueno no lo firmaría; la voluntad del Gobierno es mantener ese acuerdo en el tiempo", ha dicho Rajoy, quien ha recordado que en la lucha contra la violencia de género "no empezamos de cero" porque ya se han hecho varias reformas legales en otras legislaturas.

Esa lucha contra el maltrato ha conseguido - ha dicho Rajoy- que se hayan reducido las víctimas, y hayan crecido las denuncias y las órdenes de protección, así como las llamadas al teléfono 016 de ayuda a las víctimas.

Durante su intervención Robles ha subrayado que "las víctimas de la violencia machista no resisten ni un minuto más".

"Basta ya de campañas y póngase a trabajar; no podemos consentir que haya ni una sola mujer más asesinada", ha reclamado la portavoz socialista, quien ha advertido de que su grupo será "absolutamente exigente" a la hora de velar por el cumplimiento del pacto.