Tous renueva el patronato de su fundación para evitar los perfiles independentistas

La vicepresidenta de Tous, Rosa Tous, ha enviado este martes una carta a Sor Lucía Caram, impulsora de la Fundación Rosa Oriol, solicitando la renovación de su patronato para hacerlo "apolítico y transversal", según ha informado la compañía en un comunicado.

La compañía catalana de joyería ha decidido relevar de su fundación a dos de sus patronas: Elena Rakosnik, vicepresidenta, y Pilar Rahola, vocal, tras recibir llamadas al boicot a través de redes sociales, según varios medios.

"Como presidenta de la Fundación, debo proteger su reputación y evitar que se resienta por motivos ideológicos y políticos", ha manifestado Rosa Tous en la carta, en la que destaca que la misión de la Fundación es ayudar a aquellos que lo necesitan y defiende que no puede verse perjudicada a causa del contexto político actual. "Me siento profundamente orgullosa de ser española y catalana, como he afirmado públicamente, y por coherencia no puedo permitir que miembros del patronato sean cuestionados por su posicionamiento político o de confrontación", añade.