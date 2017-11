Ana Pastor pone orden ante el comportamiento de algunos diputados

Durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Ciudadanos para crear una agencia independiente que inspeccione los posibles adoctrinamientos en los colegios, Mena ha señalado que los 'populares' y los de Albert Rivera "parecen gorrinos peleando en un charco de barro por algo tan miserable como las mentiras en el adoctrinamiento".

Una afirmación que ha provocado que la presidenta de la Cámara preguntase a Mena si va a retirar la palabra "gorrinos" del Diario de Sesiones. Sin embargo, el diputado catalán se ha negado y ha explicado que no había llamado "gorrino" a nadie, sino que se trataba de una "metáfora". La lengua española es muy rica", ha remachado.

"Hay que dar ejemplo"

"Sólo le he pedido que me diga si la retira o no", le ha insistido Pastor. Ante la negativa del representante de la marca catalana de Podemos, la presidenta ha decidido retirar 'motu proprio' esa expresión del Diario de Sesiones "por cortesía parlamentaria" y conforme al "respeto" que todos los diputados han de tenerse.

Apercibimiento a Rufián

La presidenta del Congreso tambiénse ha reunido en su despacho con el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, para apercibirle por su comportamiento en la última sesión de control, en la que exhibió unos grilletes.

Fuentes de la Presidencia del Congreso y de ERC ha confirmado el encuentro, que ha durado una media hora, aunque no han aportado detalles concretos sobre su contenido.

La intención de la presidenta con este apercibimiento era "preservar la buena imagen" del Congreso y garantizar el "respeto al conjunto de la Cámara".

Pastor confirmaba que se reuniría esta semana con Rufián para pedirle que moderara el tono de sus intervenciones en los plenos, aunque finalmente esa entrevista se ha celebrado esta misma tarde, horas antes de que el diputado de ERC pregunte mañana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control.

Rufián suele aprovechar estas preguntas al Gobierno para protagonizar momentos polémicos en el hemiciclo, como cuando mostró en su escaño una impresora con la que metafóricamente pretendía imprimir las papeletas del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Tampoco es la primera vez que Pastor cita al diputado independentista en su despacho para amonestarle por su actitud y tampoco es la primera vez que le reprocha su conducta en un pleno.

La última fue también en una sesión de control hace unos meses cuando llamó "miserable" e "irresponsable" al ministro del Interior y se negó a retirar esas palabras del diario de sesiones después de que Pastor le diera la oportunidad de hacerlo.