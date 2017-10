La transición a la autoestima

El gran error de cálculo de los estrategas independentistas catalanes ha sido no tener en consideración que España es hoy un gran Estado europeo y moderno del que los españoles no nos avergonzamos. Pensaron que lucharían contra un rey y una Constitución que actuarían con la previsibilidad del ‘juez con guardia civil’ que nos cantó Federico García Lorca en el ‘Romancero gitano’. Pero se equivocaron, porque este Rey sin guerrera es un jefe de Estado cuyos ciudadanos ya no tienen ningún reparo en gritar que están hartos de los supremacistas y de sus caprichos de a tanto el kilo. Tenemos a la mayoría de los españoles dispuestos a decir que son españoles, como novedad.