Fronteras de quita y pon

En Twitter, ese patio de vecinos virtual en el que se sacan pelos a una calavera, el ‘hit’ de ayer eran los deslices de una televisión noruega. Sí, también allá, a más de 2.300 kilómetros de distancia discuten estos días de lo que pasa y de lo que no pasa en Cataluña. El caso es que para ilustrar una tertulia en la cadena TV2 no tuvieron mejor ocurrencia que poner el mapa de la Península Ibérica con dos banderas: una estelada para Cataluña y una española para todo el resto. "No hay problema: si Cataluña se independiza, invadimos Portugal y solucionado", decían ayer por las redes sociales los más bromistas. Unos y otros dibujaban un futuro imaginario en el que Cristiano Ronaldo sustituía a Piqué en la selección y en el que los fados se imponía a ‘Els segadors’.