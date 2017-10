Uno de cada diez niños no es feliz en España

El 9,6% de los padres encuestados cree que sus hijos no son felices "a pesar de todas las comodidades y facilidades que están a su disposición", explican en una nota de prensa del estudio. Esta felicidad se conformaría en torno a aspectos de las relaciones sociales y familiares, el tiempo que padres e hijos puedan pasar juntos y el tiempo dedicado a jugar y explorar el mundo a través del juego real.

Precisamente como consecuencia de esa construcción social, en la que coinciden el 70,46% de los padres, estamos ante una situación que se va incrementando con la edad, hasta el punto de que un 16,56% de los niños entre 5 y 8 años es infeliz. Este porcentaje asciende hasta el 22,66% en el caso de los adolescentes. Se trata de una evolución normal en los niños ya que “según van creciendo, los desafíos a los que se enfrentan también son mayores, sobre todo cuando la parte de socializar con iguales se convierte en algo fundamental en sus vidas”, apostilla Ana Saro, psicóloga clínica y miembro del comité de expertos de Imaginarium.

Todo ello justifica la remarcada preocupación de los padres por el futuro de la felicidad de sus hijos. En este sentido, estaríamos hablando de que en un 85,74% de los casos este punto representa una de las principales preocupaciones para los encuestados. Para Ana Saro miembro del Comité de Expertos de Imaginarium, “que los padres quieran la felicidad para sus hijos es una necesidad normal, al igual que quieran que tengan éxito en la vida, que no enfermen o que coman adecuadamente”. Así, para el 53,43% de los padres lo más importante es que los más pequeños se sientan queridos y valorados en el entorno familiar y escolar. La siguiente clave sería, siempre según los padres encuestados, el tiempo que puedan compartir con sus hijos y cómo sea aprovechado (37,03%) y en tercer lugar la importancia del juego real como medio para explorar y conocer el mundo (6,20%). Solo un 0,59% de los padres identifica los juegos con pantallas (tablets, smartphones, etc) como una de las claves para la felicidad, a pesar del uso generalizado que se hace de estos dispositivos,dato que se ve reforzado por el escaso 15% que las identifica como el tipo de juego que hace más feliz a sus hijos.

Las mayores preocupaciones de los padres hacen referencia a no poder pasar el suficiente tiempo juntos (28,28%), no tener tiempo para jugar (20,79%) y ser castigados por un mal comportamiento (18,57%). Cabe destacar la importancia de no tener tiempo para jugar a juegos reales en las edades comprendidas entre los 5-8 años 33.45%. Además en los más pequeños el tema el juego de las pantallas es síntoma de infelicidad. Lejos de estas causas, aparecen otras como no poder disfrutar de planes fuera de casa (8,63%) y no jugar con pantallas tanto como quisieran (2,78%). “Sabemos que un niño es feliz cuando juega, siente curiosidad y se interesa por las cosas y las personas, en este sentido felicidad y juego van de la mano”, explica Imma Marín, miembro del Comité de Expertos de Imaginarium.

La mayoría de los niños tiene problemas para manifestar su felicidad

Tan solo un 17,72% de los niños es plenamente consciente de lo feliz que es, mientras que el 55,67% de los niños españoles sí es consciente, pero tiene problemas para manifestarlo. Este dato contrasta con el 18,47% que es capaz de discernir y expresar su situación y con el 14,82% de niños que solo son conscientes si se les explica de manera racional su situación.

De acuerdo con Sonia Pérez, responsable de contenidos pedagógicos y miembro del Comité de Expertos: “Es fundamental que los niños aprendan a identificar y expresar sus emociones. Esto se puede conseguir a través del juego al igual que una correcta sociabilización, consiguiendo en los niños una mayor sensación de felicidad y bienestar”.

Dentro del juego, tienen especial relevancia las bicis y vehículos, los de construcción y lógica y todos los que implican música, manualidades u otras formas de arte.

Preguntados a los padres por cómo contribuyen a la felicidad de sus hijos y a que sean más conscientes de esta actitud vital, la opción mayoritaria es la de enseñarles valores para que sea un adulto feliz (45,75%), seguida de pasar más tiempo con ellos (24,91%) y hasta un 11,22% de los padres lo hace a través del elogio y el refuerzo positivo.