Los otros catalanes

Cuando en mi anterior artículo evoqué la frase del gran periodista Manuel Chaves Nogales "los parlamentarios catalanes son malos, notoriamente inferiores a su edificio", aún no había sucedido la astracanada del 6 de septiembre ni se había desatado la escalada de quebrantos de la ley vividos en los últimos días. Pues sí, son "notablemente inferiores". Chaves, un auténtico visionario que no se casa con nadie (si no lo conocen, lean el prólogo de ‘A sangre y fuego’ y se harán ‘chavistas’ para siempre), en la misma serie ‘Qué pasa en Cataluña’ (1936) escribió más cosas de rabiosa vigencia. Una, que lo que pasa en Cataluña lo reflejan mejor los que no se manifiestan y están detrás de una "discreta cortina" que quienes marcan el ‘tempo’ de las calles. Otra, que "el separatismo es una rara sustancia que se utiliza en Madrid como reactivo del patriotismo, y en Cataluña como aglutinante de las clases conservadoras".