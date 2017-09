¿Cuánto cuesta un menú escolar?

Después de varios años de subida de precios de los menús escolares, este curso 2017-18 se han congelado sus costes en todas las comunidades excepto en Asturias y Murcia, donde han subido, aunque los importes de estas comidas son muy diferentes por regiones y llegan a duplicarse entre unas y otras.

Navarra y Cataluña, con 6,25 y 6,20 euros de precio medio por día, respectivamente, son las autonomías con los menús más caros en los colegios, mientras que Canarias (3,30 euros) y Asturias (3,50 euros), además de las ciudades autónomas de Ceuta (3,55 euros) y Melilla (3 euros), son las que tienen un menor coste.

Lo concluye la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) en su 'Estudio sobre comedores escolares y compra próxima', donde recuerda que, según una encuesta propia, en 2016 más de la mitad de las familias utilizaban el comedor escolar de forma diaria (52,55%) frente a un 11,19% que no lo hacían porque no contaban con dicho servicio y otro 4,87% que no lo usaban por motivos económicos.