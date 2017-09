Carmena pide perdón por ir en vehículo oficial en el Día sin Coches

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no se ha acordado este viernes de que la capital celebraba el Día sin Coches y ha acudido en vehículo privado a una inauguración, donde ha pedido perdón y ha asegurado que regresaría del acto en autobús.

"Ahora mismo voy a coger el autobús porque he ido al Ayuntamiento en metro como siempre y después no me he acordado y he cogido el coche. Lo siento mucho, voy a intentar rectificarlo y me voy a ir en autobús", ha respondido Carmena a los periodistas cuando le han preguntado cómo estaba yendo en Madrid el Día sin Coches.

La alcaldesa, defensora del uso del transporte público en la ciudad, asegura que va a trabajar cada día al Palacio de Cibeles en Metro, aunque utiliza el coche oficial para acudir a actos públicos.