El Gobierno da por desactivado el referéndum y recalca que hay una mayoría que no sale a la calle

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo , ha dado por desactivado el referéndum porque "logísticamente ya no se va a celebrar" y ha subrayado que es "mucha más" la gente que se queda en casa y no va a las manifestaciones que están promoviendo cargos y entidades soberanistas. A su entender, "la gente normal" cumple y respeta la ley todos los días .

En una entrevista en Onda Cero, el ministro ha pedido al Gobierno de Puigdemont que no siga en "la línea de ruptura de la convivencia", una vez que el 1-O "no se va a celebrar". "Vamos a volver a la ley y vamos a seguir hablando. Es un mensaje inteligente, razonable y tranquilizador", ha manifestado, en alusión al ofrecimiento que realizó anoche el jefe del Ejecutivo en su comparecencia en Moncloa.

Méndez de Vigo ha indicado que cualquier Constitución se puede cambiar, pero en el marco de la ley, y ha insistido en que la intervención de Rajoy fue "pedagógica, razonada y de mano abierta". "Creo que cuando se dice que este Gobierno no ha querido dialogar, la critica es injusta. Hemos estados dispuestos a dialogar de temas concretos pero la otra parte no ha querido", ha aseverado.

Ante la posibilidad de que se mantengan las protestas sociales en la calle tras la operación judicial y policial que tuvo lugar este miércoles -que se saldó con la detención de 14 personas y 41 registros-, Méndez de Vigo ha señalado que en las manifestaciones "se ve a la gente que va y se ve las banderas que llevan, pero no se ve a la gente que no va".

A su entender, la gente que no va a esas manifestaciones "es mucha más". "La gente normal es la gente que está acostumbrada a respetar la ley, a respetar la ley todos los días", ha enfatizado, para añadir que al Gobierno del PP "lo que le importa es la convivencia pacífica de la sociedad catalana y la defensa de los derechos de todos".

El ministro ha dicho que en España existen derechos fundamentales como el de manifestación y "no pasa nada" por manifestarse, pero ha hecho hincapié en que los registrados y las detenciones "no las ha hecho el Gobierno" sino la policía judicial "con el mandato de un juez". "Ese es el Estado de Derecho y eso no le puede sorprender a nadie", ha agregado, para confiar después en el que el día 1 de octubre lo que impere sea "la tranquilidad".

Dicho esto, ha cargado duramente contra la posición de Podemos y las declaraciones que ayer realizó Pablo Iglesias comparando los detenidos en la operación judicial con presos políticos. A su entender, lo que está haciendo ahora el partido morado es ver si "en río revuelto ganan algo". "Ha tenido una actitud extraña en todo esto, diciendo primero que esto era una movilización festiva y ahora poniéndose del lado de los secesionistas", ha criticado.

El ministro ha dicho que el Gobierno de Rajoy está "dispuesto" a dialogar en el marco de la ley, pero ha subrayado que para eso "hacen falta dos". "El Gobierno estaba dispuesto dialogar y sigue estando dispuesto a dialogar", ha declarado, para expresar después su apoyo a la comisión sobre el modelo territorial que plantea el PSOE en el Congreso.

Eso sí, ha admitido que les gustaría saber "exactamente" lo que se quiere cambiar del texto fundamental. "Las Constituciones se pueden reformar, pero hay que saber qué se quiere reformar. Eso tampoco lo acabamos de ver claro porque no nos lo explican", ha abundado.

Al ser preguntado si el Gobierno tomará la iniciativa el día 2 de octubre, el ministro ha dicho que "lo primero es que el día 1 se cumpla la ley y no haya referéndum de autodeterminación" y ha añadido que al día siguiente hablarán porque la dinámica debe llevar a "buscar soluciones". "Nadie quiere una situación de intranquilidad en España", ha exclamado.

Méndez de Vigo ha resaltado que la autodeterminación "no está prevista en ninguna Constitución de un país civilizado" y ha señalado que los programas electorales de Junts pel Sí no hablaban de una declaración unilateral de independencia. "El de la CUP sí", ha dicho, algo que, en su opinión, evidencia que quien manda "en todo esto" son los antisistema y los anticapitalistas, que están "imponiendo" a Carles Puigdemont "su programa de máximos".