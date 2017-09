Rajoy: "Saben que ese referéndum ya no se puede celebrar"

"España es un Estado democrático y de derecho y tiene los mecanismos necesarios para impedir que quienes deseen infringir las normas democráticas no puedan hacerlo",ha señalado el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en una comparecencia para leer una declaración, después de que este miércoles se produjeran 14 detenciones de altos cargos relacionados con la organización del referéndum y fueran registradas varias consejerías del Gobierno catalán. "Hace unos días les dije que el Estado de derecho no fallaría y que nadie vacilaría a la hora de cumplir con su deber. Me refería al Gobierno de la nación y a los que garantizan el funcionamiento correcto de las instituciones democráticas".