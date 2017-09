El PSOE impide que prospere una moción de apoyo al Gobierno ante el referéndum

Cuatro diputados socialistas se han abstenido a pesar de que la dirección del grupo había dado instrucciones de votar en contra de la iniciativa después de un apasionado debate en los pasillos de la Cámara baja, minutos antes de la votación.

Han sido Soraya Rodríguez, que ha defendido su abstención en declaraciones a los periodistas, y otros tres socialistas andaluces, entre ellos Antonio Pradas, que después ha explicado que en su caso se ha tratado de un "error" y que no tenía intención de romper la disciplina de voto.

Finalmente, no ha sido posible el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE para sacar adelante una enmienda transaccional al texto inicial después de la negativa de líder del partido naranja, Albert Rivera, a aceptar el punto que apostaba por buscar una salida "pactada y legal" al problema secesionista en Cataluña.

Un punto que el PSOE ha insistido en mantener, ha explicado la diputada Meritxell Batet al entender que es "imprescindible abrir soluciones políticas y crear escenarios de diálogo" para evitar que el 2 de octubre se mantenga la misma situación" de "grave crisis territorial".

Rivera ha subrayado que no compartía esa vía de diálogo con aquellos que se quieren "saltar" la ley y "romper" España y ha urgido a salir del Congreso "unidos" y no buscar "discrepancias" porque no era el momento.

"Tenemos una doble causa: defender la democracia y defendernos de los golpistas que nos quieren quitar la nacionalidad, los derechos y las libertades", ha subrayado Rivera apelando al PSOE "hasta el último minuto" para que retirara de la enmienda la mención a trabajar por una solución dialogada.

Al defender la iniciativa, que ha sido muy criticada por la oposición, Rivera ha argumentado la necesidad de expresar el apoyo al Gobierno y al poder judicial a menos de dos semanas del 1-O y de impedir que se utilice el dinero público para preparar un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Argumentos que no han convencido al PSOE, que ha insistido en que con la opción del diálogo se puede "no acertar, pero como seguro que no acertaremos es haciendo nada o debatiendo sobre la nada que es lo que estamos haciendo esta tarde", ha criticado Batet.

Ha calificado de "irresponsable" la iniciativa de Cs y la actitud del Gobierno del PP en los últimos años y de "irresponsabilidad mayúscula" la del Govern por "saltarse la legalidad y la democracia".

Como era de prever, los nacionalistas e independentistas han votado en contra de la propuesta y ha sido especialmente duro el portavoz del PNV, Aitor Esteban, arremetiendo contra Cs por pretender demostrar que son "más papistas que el papa" y querer defender la democracia para después impedir el referéndum.

Para el PDeCat, "ha quedado claro" que Ciudadanos es "el ala derecha extrema del PP" y sus miembros "se proclaman legales de boquilla, pero no les preocupa la vulneración de derechos fundamentales", ha dicho el diputado de ese partido Jordi Xuclá.

Tras criticar así que se hayan "prohibido ideas, el secreto de comunicaciones postales o páginas web", Xuclá ha advertido a Ciudadanos de que aunque quiera poner "puertas al campo" no podrá parar la voluntad de "millones" de catalanes que se han "levantado pacíficamente y respetuosamente con todos los pareceres".

Desde ERC, Ester Capella ha acusado a Rivera de ser "un cruzado del nacionalismo español" y de negarse a cambiar o interpretar la Constitución para permitir la consulta.

Ha avisado que el 1-O utilizarán "todos los recursos públicos que hagan falta" para cumplir con el mandato "popular" y que los catalanes decidan si quieren vivir en esta monarquía "pactada" con las fuerzas franquistas o en una república "del siglo XXI".

Unidos Podemos ha rechazado también la iniciativa porque no propone ninguna solución al conflicto en Cataluña, ha señalado el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, un conflicto que tiene su origen en una "verdad atronadora": que España es un país plurinacional y que Cataluña es una nación "con derecho a decidir".

El PP ha aplaudido la iniciativa de Ciudadanos al tiempo que ha agradecido el respaldo que está teniendo el Gobierno en su respuesta al desafío independentista.

"Se trata de responder a un golpe al Estado de derecho y defender la democracia", ha proclamado el secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que ha negado que exista "represión o estado de excepción" en Cataluña.

Tras afirmar que el Gobierno no aceptará "chantajes" ni "órdagos" a la ley, Bermúdez de Castro ha garantizado que el próximo 1 de octubre no se celebrará un referéndum independentista.

UPN, que se ha sumado al PP y a Cs, ha reprochado a los socialistas su posición: "O se está con el ordenamiento jurídico o con los golpistas", ha dicho el diputado Íñigo Allí.

Y después de este debate tan encendido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, se ha limitado a señalar que "hasta la fecha" están "satisfechos" en el Gobierno del nivel de interlocución" que tienen "tanto con el PSOE como con Ciudadanos".