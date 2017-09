Oxfam abre la vía para llevar al Gobierno a los tribunales por incumplir su compromiso de acogida de refugiados

Según ha explicado el director general de Oxfam, José María Vera, ante la sede en Madrid de la Comisión Europea, la ONG ha presentado una denuncia contra el Gobierno, con el apoyo del PSOE y Podemos, para que la institución europea asegure que España cumple con las cuotas comprometidas, que eran acoger a 17.337 refugiados, de los que 9.323 eran de obligado cumplimiento.

Pero junto a la demanda, Oxfam también ha reclamado a la Comisión, a través de un requerimiento, para que "envíe un dictámen y una carta motivada que abra la posibilidad de que la Justicia Europea actúe antes de que expire el plazo de los acuerdos, el 26 de septiembre", ha explicado Vera.

"Si no pasa esto, podemos ver que se cierra el plazo y que no ocurre nada y los refugiados seguirán sin poder venir", ha añadido el responsable de Oxfam, quien ha anunciado que si la Comisión no actúa podrían presentar otro requerimiento contra la institución europea por "omisión".

Vera ha destacado que la media de cumplimiento de los países de la UE, respecto al cupo obligatorio, están en torno al 50 y 60 por ciento, frente al 13,7 por ciento de España.