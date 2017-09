El acto institucional de la Diada reivindica el referéndum citando a Rosa Parks y Muriel Casals

En el acto se ha reivindicado el derecho de autodeterminación de Cataluña como "el principal derecho de la colectividades", y se ha leído un discurso en el que Casals aseguraba que la independencia no es un proyecto contra nada ni contra nadie, sino un ejercicio de democracia.

También se ha leído un discurso del que fue presidente de la Mancomunitat Catalana Enric Prat de la Riba, que a principios del siglo XX proclamaba "que la nación es nación aunque las leyes la tengan sujeta a la nación oficial", y proclamaba que cada nacionalidad debe tener un Estado.

El acto de este año se celebra a menos de un mes para el referéndum del 1 de octubre, y en pleno enfrentamiento entre el Estado y la Generalitat, que está dispuesta a celebrar la votación pese a que el Tribunal Constitucional ha suspendido la ley del Parlament que la ampara.

Celebrado en la explanada frente al Born Centre de Cultura i Memòria en la plaza Comercial de Barcelona, ha empezado con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entrando ante una formación de gala de los Mossos d'Esquadra y ordenando la izada de la 'señera'.

Creado y dirigido por Josep Maria Mestres, el acto ha consistido en la lectura de textos firmados por los poetas Miquel Martí i Pol, Joan Brossa y Salvador Espriu y el dramaturgo Bertold Brecht, y que han interpretado los actores Míriam Iscla, Mima Riera, Jordi Bosch y Enric Cambray.

En varios de los fragmentos elegidos se ha apelado a Cataluña como nación, como en el caso de 'Ara mateix', de Martí i Pol, donde se insta a los catalanes a alzar la voz para defender quiénes son y concluye con el célebre: "Tot està per fer i tot és possible" ("Todo está por hacer y todo es posible").

Uno de los puntos álgidos ha llegado cuando se ha emitido una parte de la entrevista en la que Rosa Parks rememoraba el gesto que la llevó a pasar a la historia (negarse a ceder el asiento del autobús a un blanco), y se ha defendido que la lucha contra la discriminación racial se hizo con "actos masivos".

También se han leído varios pasajes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con especial énfasis en la libertad de pensamiento, y se ha lamentado que, pese al más de medio siglo de su vigencia, sigue habiendo "atentados contra esta libertad, detenciones, encarcelamientos e inhabilitaciones".

Asimismo se ha puesto como ejemplo a la periodista rusa asesinada Anna Politkovskaya, leyendo una parte de su obra en la que lamentaba las detenciones y arrestos de las que fue víctima y concluía: "La propaganda contra el Estado se castiga con la muerte. Y punto".

Mención a los atentados del 17 de agosto

Otro de los momentos clave ha llegado con una mención a los atentados de agosto: se ha emitido una imagen de gente paseando por La Rambla con la tranquilidad de un día cualquiera, y los asistentes han reaccionado poniéndose de pie, quedándose en silencio y acabando con un largo aplauso.

"Genocidio cultural" contra el catalán

Se ha criticado el "genocidio cultural" contra el catalán a través de la lectura de reales decretos, leyes y circulares del Estado sobre esta lengua, empezando por una norma de 1773 sobre el catalán y la Universidad de Cervera, hasta las declaraciones en 2012 del entonces ministro Juan Ignacio Wert en las que manifestó su intención de 'españolizar' a los niños catalanes.

Han tenido su papel protagonista las sufragistas británicas y la reivindicación de un mundo más femenino; la lucha contra la discriminación sexual, y la crisis de los refugiados, por la que se ha criticado que el Estado no han cumplido con las cifras de acogida a las que se comprometió.

Pese a que el protagonismo ha recaído en referentes internacionales, también se ha citado a la superviviente al campo de exterminio nazi Neus Català, con un fragmento de una entrevista en la que manifestaba que un régimen democrático se caracteriza por "la paz y por poder discutir, estudiar y hacer cultura".

La música también ha sido protagonista, con piezas como 'El Cant de la Senyera' (Joan Maragall y Lluís Millet); 'Song of hope' (Susanna Lindmark); 'Somewhere over the rainbow' (Harold Aren y Yip Harburg); 'Quanta quanta guerra' (Paco Ibáñez); 'Ma llibertat' (Georges Moustaki); 'Pare' (Joan Manuel Serrat); 'Imagine' (John Lennon) y ha acabado con 'Els Segadors'.

Más allá de los invitados al acto, una multitud de barceloneses han acudido también a la Plaza Comercial, y han ovacionado tanto la entrada a la esplanada del presidente Puigdemont, como de la presidenta Forcadell y el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y han gritado 'Independencia, Independencia' y 'Votaremos, Votaremos'.

Al acto han asistido representantes de JxSí (Forcadell), PSC (Miquel Iceta), y SíQueEsPot (Joan Josep Nuet), mientras que ya habían anunciado su ausencia los del PP y C's.