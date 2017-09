El Congreso estudia prorrogar seis meses los trabajos para el pacto educativo

La Subcomisión educativa, que desde el pasado febrero ha escuchado la voz de más de ochenta expertos, solicitó antes del verano la posibilidad de alargar el primer plazo que tenía para conseguir un consenso educativo.

De aprobarse ahora la solicitud de prórroga, será en enero cuando los portavoces de educación de los grupos parlamentarios tendrán que tener listo el documento consensuado que luego se pueda traducir en una nueva norma que sustituya a la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (Lomce).

Dentro de las nuevas y casi últimas comparecencias de expertos, el martes irá a la Cámara baja el especialista de Educación del Banco Mundial, miembro del Proyecto Atlántida y Coordinador del Ciclo de Educación de Politikon, Lucas de Gortázar.

El miércoles será el turno, entre otros, del director del Departamento de Educación y Competencias en la OCDE y coordinador del informe PISA, Andreas Schleicher.

La línea de trabajo para intentar redactar un texto consensuado, una vez concluidas todas las comparecencias, aún está por decidir, según señaló recientemente la secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, quien anunció "un otoño calentito" en educación.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se mostró "sorprendido" por dichas palabras. "En España hay un consenso muy general a la necesidad de un pacto educativo" y "todos los grupos están a favor de ello, espero que el PSOE también. Si no está, que nos lo diga; si no, no le haré mucho caso", argumentó el ministro.

Además de retomar esta semana el Congreso sus trabajos de cara a un pacto educativo, la ponencia (grupo de trabajo) constituida para dicho fin en el Senado iniciará este jueves sus tareas para el mismo fin.

Así, el jueves está previsto que los senadores fijados por cada grupo escuchen a los consejeros autonómicos de Educación de Castilla-La Mancha y Cantabria.

Tras una ronda de comunidades autónomas será la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en representación de las entidades locales, la que previsiblemente será llamada a la Cámara Alta para que también participe en los trabajos. Después, acudirán los expertos que decidan los distintos grupos en la Cámara alta.