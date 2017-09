Los soberanistas culminan su desafío con la aprobación de la ley del referéndum sin la oposición

La mayoría soberanista del Parlamento de Cataluña se alzó este martes, a las 21:32, con una victoria de calado en su pulso con el Estado al aprobar con los únicos 72 votos de Junts pel Sí y la CUP la ley del referéndum. Pero es un triunfo con fecha de caducidad, su vigencia estará determinada por el tiempo que tarde el Tribunal Constitucional en anular la norma, decisión que es muy posible que tome este jueves mismo. Será pues flor de un día en términos jurídicos, que no políticos porque los separatistas catalanes cuentan ya con el envoltorio legal a medida para sus pretensiones y no van a renunciar a una herramienta que han tardado cinco años en diseñar. Lo que diga el Constitucional u otros tribunales es irrelevante para el soberanismo. Esa es la batalla que se abre ahora: ¿Cómo va a hacer el Gobierno de Mariano Rajoy para que la Generalitat acate las resoluciones judiciales y no haya referéndum?

Fue una jornada larga y tensa, con un pleno tormentoso de casi 12 horas en el Parlamento de Cataluña de los que no se suelen ver en las cámaras legislativas. "No he pasado más vergüenza democrática en mi vida", confesó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que tachó de "patada a la democracia" la actuación de la mayoría secesionista en la Cámara catalana. Los soberanistas de Junts pel Sí y la CUP aplicaron sin complejos su rodillo parlamentario, con la presidenta Carme Forcadell como mascarón de proa, y huérfanos de argumentos derribaron los formalismos reglamentarios por la fuerza de los votos. Tras el debate, en Junts pel Sí aceptaron que las formas no fueron las más exquisitas, pero achacaron los tonos broncos, los malos modos y la batahola que sepultó las formas al "flibusterismo" empleado por la oposición.

Ciudadanos, PSC y el PP utilizaron, y también lo reconocieron, todos los recovecos reglamentarios a su alcance para impedir, sin éxito, la tramitación y aprobación de la ley del referéndum. Al final, como gesto de protesta, los diputados de la oposición abandonaron el pleno para no participar en la votación. Ciudadanos incluso anunció la presentación de una moción de censura contra Puigdemont con el "único objetivo de que se convoquen elecciones (autonómicas)", según explicó su portavoz, Inés Arrimadas. Solo Catalunya Sí que es Pot, coalición que reúne a Podemos, Iniciativa y Esquerra Unida, se prestó al juego para que sus once diputados se abstuvieran en la votación.