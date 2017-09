Albiol denuncia a un militante de ERC que colgó una foto suya con un tiro en la frente

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha denunciado este jueves a un internauta que ha colgado una foto en Instagram con una marca roja simulando un tiro en la frente.

"No aceptaré que un militante de ERC me amenace de muerte. Acabo de poner denuncia ante los Mossos d'Esquadra. No nos amordazarán", ha publicado Albiol en su cuenta de Twitter con la foto de Instagram del usuario en cuyo perfil hace referencia a las juventudes de los republicanos --JERC--.

No aceptaré que un militante de @Esquerra_ERC me amenace de muerte. Acabo de poner denuncia ante @mossos. No nos amordazarán. pic.twitter.com/qGL4YB2Z7i — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 7 de septiembre de 2017