La Mesa del Parlament admite a trámite la ley del referéndum

En una reunión extraordinaria celebrada antes del inicio del pleno del Parlament, la Mesa ha dado así luz verde a la tramitación de la proposición de ley del referéndum de Junts pel Sí y la CUP que, previsiblemente, será aprobada este miércoles y que pretende dar amparo legal a la consulta prevista para el 1 de octubre.

Junts pel Sí y la CUP han registrado a primera hora de esta mañana una petición dirigida a la Mesa del Parlament para que inicie la tramitación de la ley.

Los dos grupos independentistas han presentado esta solicitud, que solo hace referencia a la ley del referéndum y no a la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, poco antes de que la Mesa se reúna de forma extraordinaria antes de que arranque el pleno del Parlament.

En su escrito, Junts pel Sí y la CUP solicitan que, de acuerdo al artículo 37 del reglamento de la cámara catalana, se proceda a "cualificar y admitir a trámite" la proposición de ley del referéndum de autodeterminación en "trámite de urgencia extraordinaria".

Fuentes parlamentarias de Junts pel Sí han explicado que esta solicitud presentada por los dos grupos independentistas es una "manera de asumir la responsabilidad política" de la admisión a trámite de esta ley.

Si bien en esta solicitud no aparece la ley de "desconexión" con el Estado, las mismas fuentes aseguran que ello "no descarta" que no se pueda aprobar en el pleno de esta semana o en el convocado de forma extraordinaria para el próximo viernes, 8 de septiembre: "paso a paso", señalan.

JxSí y CUP piden votar este miércoles la ley de referéndum, con dos horas para enmiendas

Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han pedido una alteración del orden del día del pleno del Parlament para que se debata y vote este mismo miércoles la ley del referéndum, con solo dos horas de margen para que los grupos presenten enmiendas, una solicitud que han realizado esgrimiendo el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara.

Así lo han expresado al inicio del pleno la portavoz de JxSí, Marta Rovira, y la diputada de la CUP Anna Gabriel, quienes han recordado que el Estado está obligado a "respetar y promover" el derecho de autodeterminación de Cataluña en base a los tratados internacionales, como la Carta de Naciones Unidas.