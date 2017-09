Podem se abstendrán en la votación de la ley del referéndum

Esta decisión la trasladarán sus compañeros de ICV y EUiA para intentar consensuar un posicionamiento conjunto.

En una reunión celebrada esta tarde, el Consejo Ciudadano de Podem ha decidido por una amplia mayoría, el 70 % de los votos, que sus diputados -Albano Dante Fachin, Joan Giner, Àngels Martínez y Jessica Albiach- se abstengan en la votación de la ley del reféndum y hagan llegar esta decisión al resto de diputados de CSQEP, mientras que una minoría de los miembros de este órgano defendía el 'sí'.

Podem ha tomado esta decisión tras valorar el texto de la proposición de ley del referéndum de Junts pel Sí y la CUP, y considerar que el 1 de octubre no es el "instrumento" que necesita Cataluña para resolver la situación política actual porque es un referéndum unilateral que "no interpela a la totalidad" de los catalanes, "no cumple con todas las garantías políticas y jurídicas" ni tiene "el reconocimiento internacional necesario",

No obstante, la formación morada sostiene que no puede oponerse a la ley del referéndum, aunque no comparta su contenido, porque defiende el 1 de octubre como una movilización ciudadana "legítima", por lo que hace un llamamiento a la participación.