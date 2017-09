Los centros de formación vial se ofrecen para mediar entre la DGT y los examinadores

A través de un comunicado, el colectivo de formadores viales se ha puesto a disposición de las partes "para mediar y ayudar a desbloquear un conflicto que está arrastrando multitud de problemas a terceros, principalmente económicos".

En este sentido, la Asociación de Empresas Formadoras de Seguridad Vial (Formaster), la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE), el Instituto de Tráfico y Transporte (ITT), la Escuela de Conducción, Transporte y Logística (ECT) y la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) han lamentado los "gravísimos problemas" en sus negocios.

"Los centros de formación vial en España se han visto envueltos en medio de un conflicto laboral sin vías de solución", han subrayado las asociaciones, que piden a la DGT "solucionar el colapso de exámenes y el déficit de funcionarios y examinadores".

Una de las peticiones de los centros es que la DGT establezca unos servicios mínimos "adecuados y acordes a la demanda existente de alumnos que quieren sacarse el carné de conducir", algo que no sucedió en junio y julio, cuando se suspendieron, según datos de la DGT, 71.000 exámenes, una cifra que la patronal de Autoescuelas elevó hasta los 150.000.

Los examinadores de Tráfico han retomado este lunes, con un 80,59% de seguimiento según datos de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), los paros parciales de tres días (lunes, martes y miércoles) que ya se produjeron en junio y julio.

No obstante, el pasado 23 de agosto los examinadores desconvocaron "por sensibilidad con los casos más urgentes" la huelga indefinida prevista a partir de hoy, aunque advirtieron de que no se descarta este escenario "si Tráfico no reacciona".