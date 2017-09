Artur Mas: "El soberanismo se aparcará una buena temporada si el 1-O tiene baja participación"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este lunes que "si sale que no o hay una participación baja en el 1-O, el tema soberanista queda aparcado una buena temporada".

En una entrevista de la Cadena Ser-Radio Barcelona recogida por Europa Press, Mas ha insistido en que, independientemente del resultado del referéndum que quiere convocar el Govern, la situación de Cataluña "cambiará sí o sí".

"Si la sociedad catalana va a votar y hay una mayoría del 'sí', la situación del país cambiará en otro sentido", y ha insistido en que el 1-O es el punto culminante del proceso independentista.

El presidente del PDeCAT también ha respondido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha dicho que un referéndum "no es una estafa", y ha declinado establecer un límite de participación en el 1-O.

Mas ha remarcado que, en el momento en que una de las opciones de voto del referéndum pasa del 50%, ya es una mayoría amplia, y ha reflexionado: "Si el 51% no es insuficiente para tirar hacia delante la independencia, ¿quiere decir que el 49% es suficiente para bloquearlo todo?".

En defensa de no aplicar un límite de participación, Mas ha replicado que las principales normativas internacionales que rigen los referéndums aconsejan no establecer una participación mínima para que los opositores "no boicoteen la votación".

También ha insistido en la necesidad de que la sociedad catalana se movilice "para hacer visible aquello que quieren los catalanes", y ha dicho que la realidad del territorio ya no pasa ni por un pacto fiscal ni por mayor autonomía.

"El día 2 de octubre debe ser un día de voluntad de diálogo", y ha defendido la negociación a todas las escalas, tanto nacionales como internacionales, para avanzar en el proceso soberanista.

Preguntado por si volvería a ser candidato en unas elecciones autonómicas, Mas ha asegurado que no porque su apuesta es superar la autonomía, pero ha explicado que el único papel que podría llegar a desempeñar es el de "un presidente representativo del futuro Estado catalán".