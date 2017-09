Eloy Suárez pide perdón por criticar a los Mossos en Twitter

El diputado del PP por Zaragoza y presidente de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, Eloy Suárez, ha pedido disculpas tras poner en cuestión la actuación de los Mossos ante los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils e insinuar que no hicieron "nada" para evitar las 16 muertes. "No he estado afortunado", admite.

.@KRLS entregará medalla honor a los Mossos en la Diada.¿Es por no hacer nada para impedir 16 muertes y 100 heridos? https://t.co/1WaBFlmFFt — Eloy Suárez Lamata (@eloysuarezl) September 1, 2017