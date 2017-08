Montoro: "No va a haber referéndum porque no hay presupuesto"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho tajante que no se va a celebrar un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre en Cataluña porque no hay presupuesto para ello, a lo que el PDeCAT ha respondido que si no ha habido gasto hasta la fecha era por falta de leyes, la de desconexión y la de convocatoria, y que se van a aprobar la próxima semana.

Montoro ha comparecido en el Congreso para explicar las medidas de control impuestas a la Generalitat a raíz del reto soberanista en el que está inmersa. Ha explicado que de momento los está cumpliendo y que cada semana, el Gobierno recibe los certificados de que no se ha gastado "un euro" en el referéndum.

"No va a haber referéndum porque no hay presupuesto, a ver si nos entendemos. No lo va a haber por otras causas, pero también porque no hay presupuesto", ha sentenciado el ministro, que se ha preguntado si los promotores están pensando en hacer "una cuestación" para sufragar el coste.