El acto institucional de la Diada será el día 10 en el Born de Barcelona y se dedicará a la "libertad"

Lo han explicado este jueves en rueda de prensa en el Parlamento catalán el vicepresidente primero de la Cámara, Luís Guinó, y el conseller de Presidencia, Jordi Turull.

En el acto se homenajeará a personas y colectivos "que más se han significado a lo largo de la historia reciente por su defensa de la democracia y la libertad", como la afroamericana Rosa Parks, las sufragistas femeninas, la superviviente a un campo de exterminio nazi Neus Català y los colectivos LGTBI.

Turull ha dicho que estos colectivos y personalidades han protagonizado acciones democráticas y transformadoras que son "compartidas por todos los partidos catalanes", por lo que no comprendería que alguno de los grupos no participara en el acto --el PP y Cs no lo hicieron el año pasado por considerarlo de parte y vinculado al proceso independentista--.

Ha insistido en que el acto se ha organizado para que todo el mundo se sienta cómodo en la defensa de los derechos fundamentales como son la democracia y la libertad: "No creo que ninguno de los 135 diputados rechace la acción que hizo Rosa Parks".

También ha reivindicado el eje temático del acto institucional de este año por "el momento en que se está" en Cataluña, protagonizado por el referéndum anunciado para el 1 de octubre, y ha dicho que el Gobierno catalán y el Parlamento regional quieren mandar el mensaje a los ciudadanos de que los pequeños gestos pueden engendrar grandes cambios.

La libertad también protagoniza el cartel del acto: sobre un fondo amarillo aparece la palabra '11LLIBERTAT' con un 11 inicial de efecto espejo que hace un "juego de palabras gráfico" que une el concepto libertad y la fecha del 11 de septiembre, y que a su vez simboliza las cuatro barras de la 'senyera'.

Detalles del acto

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, encabezarán el acto y lo iniciarán pasando revista a la formación de Guardia de Honores de los Mossos d'Esquadra para posteriormente izar la 'senyera'.

El acto se dividirá en seis bloques protagonizados por distintos derechos universales, y contará con la participación de los actores Jordi Bosch, Míriam Iscla, Mima Riera y Peter Vives; el poeta Feliu Formosa, y varias orquestas, músicos y coros.

El acto estará precedido por la entrega a las 19.00 en el Parlamento regional de la Medalla de Honor de la Cámara en la Categoría de Oro a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona y diversos servicios de emergencias por su actuación tras los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Después de que Cs, el PSC y el PP pidieran dar también esta medalla a las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, Guinó ha pedido "dejar a un lado las polémicas", y ha recordado que la decisión de otorgar este reconocimiento a colectivos catalanes se aprobó por unanimidad en la Mesa del Parlamento catalán.

Otras actividades

También habrá otras actividades que girarán en torno a la Diada: el día 11 empezará con la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova a las 9.00, y a lo largo de la jornada se abrirán las puertas de la Generalitat y de la Cámara regional a los ciudadanos.

Además, habrá actos institucionales conmemorativos en las cuatro capitales catalanas y en las delegaciones del Gobierno catalán en Madrid, Bruselas, Ginebra, Paris, Londres, Berlín, Washington, Austria, Bratislava, Roma, Lisboa y Varsovia.

Sobre la participación del Gobierno en la manifestación soberanista del 11 de septiembre, Turull ha dicho que se abordará en el Consell Executiu del próximo martes, aunque ha avanzado que "no será nada diferente a la de otros años".