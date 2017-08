El 10% de los trabajadores no puede ni siquiera hacer frente al gasto de la alimentación, según UGT

El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha puesto de relieve que en la actualidad el 10% de los trabajadores no puede ni siquiera hacer frente al gasto de la alimentación, que supone un desembolso de 350 euros al mes.

Así lo ha señalado el representante sindical durante la presentación de su campaña 'Ponte a 1.000 euros' con la que pretende incidir en la necesidad de que haya unos salarios "dignos" y de que sueldo mínimo se sitúe en los 1.000 euros.

En la actualidad, un trabajador con un salario frecuente, es decir, que no alcance los 1.000 euros, hará un desembolso del 37% de su sueldo para alimentos y bebidas no alcohólicas, un 16% para ropa y calzado y un 74% para vivienda, agua y consumo energético. Es decir, según UGT, un trabajador que no llegue a ser mileurista, no podrá hacer frente ni al 50% de los gastos.