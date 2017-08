Colau confiesa que no le gustaron los silbidos en la manifestación del sábado

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confesado este martes que la manifestación unitaria del pasado sábado en Barcelona vivió "algunos momentos de tensión" y que ella hubiese preferido "que no hubiera habido los silbidos (al Rey y a Rajoy) porque había familiares de las víctimas".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Colau ha reconocido que la del sábado "era una manifestación complicada, pero me quedo con que fue masiva: medio millón de personas en pleno agosto".

"Hubo algunos momentos de tensión y no me gustó que hubiese silbidos, me hubiese gustado que no los hubiera habido porque había familiares de las víctimas. Pero me quedo con muchas expresiones de solidaridad de estos días", ha declarado la alcaldesa.