Zoido: "Los independentistas catalanes se pasaron de la raya con su estratagema"

En declaraciones a la 'Cope' Juan Ignacio Zoido se ha referido así a la manifestación celebrada en repulsa por los atentados yihadistas cometidos el pasado día 17. "Estuvimos en aquella manifestación quienes debíamos estar porque teníamos un compromiso y, si se hubiese producido ese atentado en otra ciudad española, estoy convencido de que hubiera ido también el Rey y el presidente del Gobierno y por tanto yo creo que hicimos bien en estar, era donde había que estar y allí estuvimos", ha recalcado el titular de Interior.

Y ha añadido: "Hubo otras personas que estaban en determinados puntos estratégicamente situados que no tenían la misma intención cuando fueron allí que teníamos todos nosotros, que fuimos para hacer patente la unidad en la lucha contra el terrorismo y sobre todo la protección del derecho que tienen las víctimas, que me parece fundamental".

"Hubo personas que desgraciadamente se manifestaron con exclamaciones que estaban fuera de lugar y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Hay fotografías que publican los medios de comunicación en las que se ve cómo se había dispuesto aquello", ha recalcado.

"Cada medida que tomen tendrá una respuesta por parte del Gobierno"

De cara al próximo 1 de octubre Zoido ha mantenido que "el Gobierno va a defender la unidad de España y la soberanía nacional" ante "la ilegalidad de un referéndum unilateral que se pretende hacer". "Cada medida que tomen tendrá una respuesta por parte del Gobierno pero con la ley en la mano siempre y estamos preparados para tomar en cada caso la decisión que el Estado de derecho nos exige", ha apostillado.

Preguntado si sabe dónde tiene la Generalitat guardadas las urnas se ha limitado a indicar que no va a entrar en más especulaciones sobre este tema porque es de la opinión de que "no va a haber referéndum".

Sobre los imanes: "Es un tema sobre el que tendremos que hablar"

Por otra parte, ha sido preguntado si su Ministerio tiene algún plan de reorganización de la actividad de los imanes y de las mezquitas después de que se haya descubierto que el cabecilla de la célula yihadista que cometió los atentados en Barcelona y Cambrils (Tarragona) era el imán de Ripoll (Gerona), fallecido en la explosión en la casa de los terroristas en Alcanar (Tarragona).

"Es un tema que se viene hablando hace tiempo, que no es fácil porque no todas las religiones tienen un orden jerárquico en cuanto a su estructura como puede ser la católica", ha matizado Zoido.

No obstante ha destacado: "Es un tema sobre el que tendremos que hablar y procurar llegar a algún acuerdo para evitar que algunos imanes rompan lo que suele ser una tónica general y no haya ningún tipo de problema y aquel que esté radicalizado que no pueda ser referencia o ejemplo o que imparta instrucciones en ese sentido".

Zoido ha explicado que los atentados de Cataluña han sido distintos a los últimos cometidos por lobos solitarios ya que en este caso se trataba de una célula de jóvenes que no hicieron ostentación de su radicalización ni en las redes sociales por lo que las conclusiones a las que se llegue tras la investigación habrá que trasladarlas a las demás policías europeas.