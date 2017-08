Una patrulla encontró a Younes Abouyaaqoub agazapado en un viñedo

Lo ha explicado en rueda de prensa el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acompañado del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del conseller de Interior, Joaquim Forn.

Trapero ha dicho que, poco antes de que la vecina le viera "agachado" en unos viñedos, también había sido visto por el jefe y el subjefe de la comisaría de Vilafranca del Penedès (Barcelona) cerca de la estación de tren del municipio.

Precisamente estos dos agentes le han visto cuando salían de una reunión de intercambio de información sobre los atentados en el complejo Ègara de los Mossos en Sabadell (Barcelona).

El aviso de los policías y de la vecina han puesto en alerta a los Mossos, que ha dado órdenes de "cerrar la zona", donde había dos agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de proximidad, cuyo trabajo se centra en zonas rurales.

El cinturón era falso

Han visto a Abouyaaqoub agachado entre unos viñedos que conectan los municipios vecinos de Sant Sadurní y Subirats, y le han dado el alto: entonces el terrorista ha abierto la camisa que llevaba encima de su camiseta, ha mostrado un cinturón con supuestos explosivos y "ha dicho que Alá es grande".

Los agentes que ya habían llegado a la zona han abierto fuego y le han abatido, y los artificieros han comprobado después que el cinturón era falso, como el que también llevaban cada uno de los cinco terroristas de la misma célula que fueron abatidos el jueves en Cambrils.

Los Mossos tenían muchos indicios de que el abatido era Abouyaaqoub por el reloj y las zapatillas que llevaba, entre otras pistas visuales, pero no han confirmado su identidad hasta que han analizado sus huellas, las mismas que han encontrado en la furgoneta del atentado de Barcelona y en el coche robado con el que huyó vía Sant Just Desvern.

Precisamente fue en Sant Just Desvern donde la policía le perdió la pista el jueves a las 19.00, y por el momento no sabe cómo ha llegado a Sant Sadurní: sí tiene indicios sólidos de que no ha contado con cómplices en su huida, porque siempre se le ha visto solo --si bien ha pasado desapercibido más de tres días--.

En el momento de ser abatido, Abouyaaqoub llevaba "varios puñales y cuchillos", y ahora la policía investigará si usó alguno de ellos para asesinar a Pau Pérez, el conductor del Ford Focus blanco que robó para huir de Barcelona hacia Sant Just Desvern.

Con la muerte de Abouyaaqoub, ocho de los 12 miembros de la célula han muerto y el resto están detenidos, si bien Trapero ha dicho que la operación sigue abierta y ha evitado dar el grupo por desarticulado: "Podría haber relaciones que se deban investigar en un futuro".

La foto de Abouyaaqoub ha empezado a difundirse este mismo lunes internacionalmente al confirmarse al 100% que él era quien conducía la furgoneta que arrolló a más de un centenar de personas en La Rambla, y por la tarde ya ha sido reconocido por la vecina que ha contribuido a localizarle.

El terrorista de 22 años era de origen marroquí y vivía en Ripoll (Girona), al igual que buena parte de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils (Tarragona) la semana pasada.