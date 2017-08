La comunidad musulmana catalana clama contra el terrorismo en Barcelona

La comunidad musulmana de Cataluña ha clamado este lunes contra el terrorismo en una concentración en la plaza Cataluña de Barcelona, al que ha seguido una manifestación por un lateral de La Rambla para condenar los atentados terroristas en la capital catalana y Cambrils (Tarragona).

La convocatoria, a la que se han adherido 153 entidades tanto musulmanas como no musulmanas, ha contado con la presencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los consellers Raül Romeva y Meritxell Serret; los tenientes de alcalde Gerardo Pisarello y Jaume Collboni; los diputados del Congreso Gabriel Rufian y Joan Tardà (ERC) y Carles Campuzano (PDeCAT), el diputado del Parlament Carlos Carrizosa (Cs) y el concejal Alfred Bosch (ERC), entre otros.

Durante la concentración han sucedido lemas como 'No tinc por' --No tenemos miedo--, 'Visca Barcelona', 'Somos musulmanes, no terroristas', 'No al terrorismo', 'Barcelona unida, jamás será vencida', 'Somos catalanes, somos musulmanes', 'Paz, amor, eso es Islam' y 'Soy musulmán, soy Barcelona'.