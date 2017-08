Marta Rived es una joven zaragozana que trabaja en Barcelona, concretamente en el Starbucks de Rambla Canaletas, a mitad del fatal recorrido de la furgoneta que ha atropellado a una multitud de personas causando la muerte de al menos 13 de ellas.

La joven no se encontraba en la zona en el momento del atentado. "La suerte o la casualidad me ha mirado de frente, pues mi turno no comenzaba hasta dos horas después", señala.

Sin embargo, destaca la angustia por sus compañeros y por el caos vivido en la ciudad.