Los Mossos vinculan el atentado de Barcelona con la explosión en una casa en Alcanar

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, que ha confirmado además que por el momento se ha detenido a dos personas por su vinculación con el atentado: uno, natural de Melilla, relacionado directamente con la explosión esta pasada madrugada en Alcanar y otro, de origen marroquí, en Ripoll (Gerona), vinculado con la furgoneta que ha embestido a un centenar de personas en las Ramblas.

Trapero también ha confirmado que una tercera persona, en este caso de origen español y sin antecedentes, ha fallecido después de ser abatida por los Mossos d'Esquadra, que le han tiroteado cuando ha embestido a una sargento de la policía catalana cuando se ha saltado un control policial en la salida de Barcelona, si bien por el momento no consta que tenga ninguna relación con el atentado terrorista.

El mayor de los Mossos d'Esquadra ha afirmado que, si bien el autor material del atentado en Barcelona todavía no ha podido ser detenido -y no llevaba armas visibles-, no se prevé que pueda haber otro ataque terrorista en Cataluña de forma inminente.

Según Trapero, los cuerpos de seguridad trabajan con la hipótesis de que se trata "claramente" de un atentado terrorista en el que el autor ha actuado con la voluntad de "matar al máximo número de personas posible".

Los investigadores han podido establecer una conexión "clara" y "con pocas dudas" entre la explosión de esta pasada madrugada en una vivienda de Alcanar, donde una persona ha fallecido, y el atentado de esta tarde, según el responsable policial.

A preguntas de los periodistas, el mayor de los Mossos d'Esquadra no ha querido concretar si los terroristas han precipitado el atentado con la furgoneta en Barcelona tras la explosión de esta pasada madrugada en Alcanar, donde supuestamente preparaban explosivos con varias bombonas de butano.

La furgoneta, de color blanco y conducida por una persona que aún no ha podido ser detenida, ha irrumpido hacia las 16.50 por el carril central para peatones en la céntrica Rambla de Barcelona, uno de los iconos turísticos de la capital catalana, y ha arrollado a una velocidad "importante", según el mayor, a más de un centenar de personas.

Tras recorrer varios metros, el conductor, que no llevaba armas al menos de forma visible ni tampoco las ha dejado en la furgoneta, ha abandonado el vehículo a la altura del Liceo y ha huido corriendo, sin efectuar ninguna proclama, según ha detallado Trapero, a partir de lo que han explicado los testigos.

Ante esta situación, los Mossos d'Esquadra han activado el protocolo antiterrorista y han aplicado el dispositivo para controlar las salidas de Barcelona y también han confinado en comercios a las personas que se encontraban por la zona de las Ramblas y de plaza de Cataluña.

El confinamiento ha finalizado pasadas las 23.00, una vez se ha podido confirmar que no había terroristas escondidas en su interior y se ha podido acompañar a los ciudadanos, que han sido identificados, a una zona segura, según el mayor.

Trapero ha indicado que las Ramblas y los puntos sensibles de Barcelona han sido sometidas a un "fuerte control policial" que finalizará en las próximas horas, si bien los agentes mantendrán su presencia en el lugar para evitar más atentados.

Los dos detenidos por el momento, entre los que no figura el autor material el atentado, son una de las personas vinculadas a preparación de los explosivos en Alcanar, natural de Melilla, así como Driss O., de origen marroquí, que está relacionado con la furgoneta con la que se ha perpetrado el atropello masivo.

De hecho, según han informado fuentes cercanas a la investigación, Driss O., que ha sido arrestado en Ripoll por una patrulla de seguridad ciudadana, pasó en 2012 un mes en la cárcel de Figueras (Gerona), en calidad de preventivo, acusado de un delito de abusos sexuales.

En pleno dispositivo antiterrorista para controlar las salidas en coche por Barcelona, una persona, de origen español, se ha saltado el control al final de la Diagonal en sentido Llobregat y ha embestido a una sargento -que se ha roto el fémur-, ante lo que los agentes han tiroteado al sospechoso, que ha fallecido poco después, tras circular unos tres kilómetros hasta la altura de Sant Just Desvern (Barcelona).

No obstante, Trapero ha remarcado que esta persona, a la que no le constan antecedentes, no tiene ningún tipo de relación con los sospechosos investigados en relación con el atentado terrorista.