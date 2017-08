El conductor de la furgoneta que ha atentado en Barcelona continúa huido

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha afirmado que el autor material del atentado en Barcelona todavía no ha podido ser detenido. En una rueda de prensa en la que ha confirmado dos detenciones, Trapero ha señalado que el conductor de la furgoneta que ha matado a al menos 13 personas y herido a un centenar no llevaba armas visibles. Pero ha señalado que no se prevé que pueda haber otro ataque terrorista en Cataluña de forma inminente.