Detenido un hombre que creó perfiles falsos en Facebook para conseguir fotos sexuales de menores

La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha informado este miércoles en un comunicado de que entre los contactos de los perfiles del arrestado han sido identificadas hasta 15 niñas menores de edad, a una de las cuales ofreció 500 euros a cambio de mantener relaciones sexuales.

En la citada red social, el detenido se hizo pasar por un menor de edad en hasta tres perfiles falsos a través de los que intercambiaba fotos con contenido sexual.

La investigación ha sido posible gracias a la denuncia de una de las menores de edad, quien alertó de que había recibido, a través del chat de Facebook, el mensaje de un contacto que le ofrecía 500 euros a cambio de mantener relaciones sexuales.

Los agentes del grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias iniciaron entonces una investigación que ha conducido a la identificación e intervención judicial de las tres cuentas de usuario utilizadas supuestamente para contactar con menores de edad y ofrecer dinero a estos a cambio de sexo.

En todas las conversaciones mantenidas a través de los chats se desprendía "un claro matiz sexual, con intercambio de imágenes y proposiciones de este tipo".

Todas las cuentas intervenidas habían sido creadas y gestionadas desde la misma dirección IP, protocolo de Internet que identifica lógica e inequívocamente un único dispositivo informático.

Además de proceder a su detención en la capital grancanaria, los agentes han registrado el domicilio del detenido, donde han intervenido dos ordenadores portátiles, un disco duro externo, tres memorias USB y un teléfono móvil, que han sido puestos a disposición del Grupo de Pericias Informáticas de la Brigada Provincial de Policía Científica de Las Palmas para su análisis y estudio.

Entre el material intervenido se encuentra un ordenador portátil utilizado, además, según el arrestado, para descargar pornografía infantil a través de un cliente de intercambio de archivos p2p (peer to peer).

La Policía Nacional recuerda la importancia de educar a los niños y adolescentes en pautas seguras para navegar en la red y evitar ser víctima de grooming y otros delitos como la sextorsión o las ciberestafas.

Entre esos consejos destaca el no proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales; desconfiar siempre de desconocidos, ya que en el mundo virtual no todo el mundo es quien dice ser; mantener los equipos actualizados y protegidos para evitar el robo de archivos; no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía en caso de estar siendo víctima de acoso o intimidación en Internet.