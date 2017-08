A 40 días del plazo acordado con la UE, faltan por llegar 15.613 refugiados

Más de 150 organizaciones sociales se han unido bajo el lema "Venid ya", una campaña de presión para la acogida de personas refugiadas que recuerda con un marcador la cuenta atrás del compromiso, del que se ha cumplido el 10% de la cifra acordada.

"Las ONG estamos denunciando esta situación y esperamos conseguir una masiva movilización ciudadana de cara a ese 26 de septiembre, pero también hemos hecho mucho trabajo en el Parlamento consiguiendo que PSOE, Ciudadanos y Podemos acordaran un iniciativa para exigir al Gobierno que cumpla con las cuotas, y eso fue después de Navidades cuando aún tenía tiempo suficiente", explica Lara Contreras, responsable de Incidencia Humanitaria de Oxfam Intermón, organización que lidera esa campaña.

Para la responsable de esta ONG "es una cuestión de voluntad política; el Gobierno puede hacerlo si pone los recursos, lo que no podemos es dejar de pedirlo, imposible no es, no lo va a cumplir pero imposible no es".

Preparados para el peor de los escenarios, Oxfam Intermón está preparando una denuncia ante la Comisión Europea por el incumplimiento de cuotas del Gobierno español. "Una organización está legitimada para interponer una demanda y no olvidemos que la Comisión puede poner multas a los estados miembros".

"Quizá no ganemos la causa, primero está el que la Comisión la acepte y luego si la ganamos o no; pero no podemos renunciar a la presión pública porque si se trasmite a los ciudadanos la sensación de que no hacemos nada, al final han incumplido y ya está; esto debe tener una repercusión, un impacto y unas consecuencias".

En lo que va de año, 2.408 personas han muerto en el Mediterráneo intentado llegar a las costas europeas, según los últimos datos publicados por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con fecha de 13 agosto. Han conseguido llegar a Europa 124.240 migrantes, de ellos 118.446 a través de embarcaciones y 5.794 por fronteras terrestres.

Un tercio, acogidos por Cruz Roja

Un tercio de los 1.724 refugiados trasladados a España en cumplimiento de los acuerdos europeos han sido acogidos por Cruz Roja. "Son personas que llegan después de haber pasado situaciones muy dramáticas, han llegado a Grecia e Italia jugándose la vida y llevan ya un tiempo esperando un destino más definitivo; lo han pasado muy mal y vienen con muchas ganas de estabilizarse", asegura José Javier Sánchez, subdirector de Inclusión Social.

Por ello, la primera asistencia en la acogida es el apoyo psicológico, destaca el responsable de Cruz Roja. "Les cuesta trabajo entender que han llegado a una situación más estable y que ya pueden empezar a organizar una vida".

"Tienen muchas ganas de estabilizarse y hacen todo lo posible por integrarse y por estabilizarse después de tan sufrimiento", añade Sánchez, quien opina que los refugiados "una vez que conocen España están a gusto".

En este sentido, relata que algunos migrantes cuando comprueban cómo es la cobertura del sistema de asilo preguntan si pueden traer a compatriotas que renunciaron a venir a España porque no lo conocían. "Nuestro sistema es amplio en el tiempo, prevé una cobertura de hasta dos años de ayudas, con trabajo intensivo para que puedan buscar empleo, con un buen apoyo a menores y personas mayores; cuando lo conocen después de tres meses y ven que esa situación es real, nos dicen que compañeros que dejaron en territorio italiano o griego quieren venir", asegura.

Los responsables de ambas ONG insisten en la urgencia de habilitar vías seguras para facilitar el traslado de los migrantes y para evitar que tengan que jugarse la vida en su trayecto por el Mediterráneo.

Ley de Asilo

Desde Oxfam reiteran la necesidad de habilitar mecanismos como los visados humanitarios, la reunificación familiar o visados para estudiantes. "El Gobierno no ha hecho todavía el reglamento de la ley de Asilo, pendiente desde 2009, que hubieran permitido, cuando se adquirieron estos compromisos con la UE hace dos años, cumplirlos y habría dado tiempo para traer a ese cupo y para haber reformado la estructura del asilo en este país".

Ha lamentado que España sea uno de los países europeos que pone más trabas para que las familias refugiadas puedan reunirse, según documentaron recientemente en un informe. "Hay que crear vías de acceso seguras a nuestro país para evitar esas peripecias y esas situaciones tan dramáticas que viven estas personas obligadas a huir de sus países, como facilitar que puedan presentar esas solicitudes de asilo en las embajadas de sus países", concluye el responsable de Cruz Roja.