Un candidato a presidir el PSM dice que Madrid será una "nación" en el Estado plurinacional del PSOE

El candidato a la Secretaría General del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha considerado que en una eventual reforma de la Constitución "en el sentido federal", Madrid deberá ser "una entidad más en ese Estado", y si tiene que ser nación, "que lo sea dentro del Estado español, no debe asustarnos el nombre".

Así lo ha defendido en una entrevista publicada este lunes por el diario 'El Español'. Franco ha asumido que el nacimiento de Madrid como región es "casi administrativo", y ha negado que tenga la singularidad de Galicia, País Vasco o Cataluña, que "sí tienen idioma propio y algunas tradiciones ancestrales que hay que respetar". Sin embargo, ha defendido que si se reforma la Constitución, "Madrid tiene que ser una entidad más en ese Estado".

"Si tiene que ser nación, nación. Si el Estado es plurinacional, como nosotros defendemos, que sea una nación dentro del Estado español. No debe asustarnos el nombre", ha defendido el candidato socialista, quien también ha entendido "muy difusa" la diferencia "en obligaciones políticas" entre nacionalidad y nación. "Me gustaría que me lo explicasen", ha manifestado.