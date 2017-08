Anuncian una moción de censura para arrebatar Marbella al PSOE

La decisión la ha tomado por mayoría en una votación un Consejo Consultivo formado por 31 personas que se ha reunido en la noche de este viernes. De los miembros del órgano de la formación sampedreña, 20 han apostado por firmar la moción de censura, tres se han inclinado por que el partido pasara a la oposición, dos se han abstenido y seis se han manifestado por continuar con el gobierno de coalición con PSOE e IU que surgió tras las elecciones de 2015, ha señalado Osorio, que ha comparecido en rueda de prensa junto a Piña.

Osorio ha avanzado que su formación presentará el texto de la moción de censura "en los próximos días" y, diez días después, celebrar el Pleno para hacerla efectiva. El presidente de OSP ha calculado que el trámite podría culminar en los primeros días de septiembre.

El presidente de la formación sampedreña, también concejal de Hacienda en el Ayuntamiento, ha explicado que la decisión de convocar al Consejo Consultivo para barajar un posible cambio de gobierno se adoptó después de que los dos ediles de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), la marca local de Podemos, anunciaran públicamente que rompían el pacto de investidura del alcalde José Bernal y que no garantizaban el apoyo a los presupuestos municipales de 2018.

La decisión de OSP de optar por la moción de censura se produce diez días después de que el mismo consejo consultivo decidiera, también por mayoría en una votación, renovar el pacto de gobierno con PSOE e IU. En aquella reunión, 16 miembros votaron a favor de renovar el pacto de gobierno, 12 se inclinaron por la moción de censura con el PP, dos se abstuvieron y el último apostó por que OSP pasara a la oposición.

"OSP está aquí para tomar decisiones. Ahora hemos decidido dar un giro y cambiar. No podemos seguir trabajando con CSSP de esta forma. No nos pueden estar condicionando. A San Pedro de Alcántara no le interesa la política de lastre que hace CSSP. Queremos trabajar y no nos dejan", ha señalado Osorio, que ha lamentado las "amenazas" de la marca local de Podemos.

Piña ha asegurado que a media tarde había contactado con Bernal para comunicarle la decisión del Consejo Consultivo y que había hecho otro tanto con el portavoz del grupo municipal de IU, Miguel Díaz, pero sin éxito.

Osorio ha asegurado que "nos cuesta bastante estar al frente de esta situación" tras elogiar a "los compañeros de trayectoria de PSOE e IU en estos dos años en los que hemos trabajado codo con codo". "Pero a San Pedro no le interesa esta situación y nosotros tenemos que mirar por los intereses de San Pedro", ha agregado.

Piña ha asegurado que "no hay absolutamente nada que cuestionar al PSOE ni a IU" y que "muchísimo del trabajo desarrollado durante estos dos años se verán en el final del mandato". "Eso nos ha provocado un plus de dudas antes de tomar la decisión en la asamblea consultiva, pero tenemos que tener la cabeza fría y la mente clara. Hacía falta un cambio porque no podíamos seguir con el lastre de CSSP", ha agregado.

El vicepresidente de OSP y teniente alcalde de San Pedro ha asegurado que "es muy difícil trabajar con alguien que apoya a un equipo de gobierno pero no está dentro de él", en referencia a la marca local de Podemos.

"No se entera de la gestión, no está en el día a día y no sabe de las dificultades que entraña hacer cualquier cosa. Así es imposible. Nosotros estuvimos cuatro años en la oposición y no tiene nada que ver estar en la política desde la oposición o estar en el tajo. Muchas veces, CSSP piden cosas que no tienen solidez", ha señalado.

Piña ha explicado que OSP pidió a CSSP "por activa y por pasiva, públicamente y personalmente" que formaran parte del equipo de gobierno y así, según el vicepresidente de la formación sampedreña, "pedir cosas mucho más razonables, pero no han querido".

"Es muy cómodo apoyar a un equipo de gobierno y decir que tienes que hacer las cosas como yo te digo. Y, si no lo haces como yo te digo, no te apoyo. OSP no está dispuesta a trabajar para nadie, sólo para nuestro pueblo. Si CSSP quería que se hicieran sus peticiones, que se hubiera integrado en el equipo de gobierno. Han tensado tanto la cuerda que la han roto", ha agregado.

Piña ha asegurado que el gobierno de PP y OSP será "mucho más estable" para afrontar la segunda mitad del mandato, "que será durísimo".