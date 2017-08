Óscar Puente: "No es descartable un gobierno PSOE-Podemos en el futuro"

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, ha afirmado que "no es descartable un gobierno PSOE-Podemos en el futuro" y ha asegurado que el líder socialista, Pedro Sánchez, no se ha "podemizado", sino que "lo que ha hecho es no estar ciego, abrir los ojos a la realidad y tratar de dar una respuesta" a la sociedad.

En una entrevista en 'El Economista', Puente ve una "muestra de inteligencia" la rectificación del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al haber alcanzado un pacto de gobierno con Podemos en su comunidad.

Y, aunque señala que ahora mismo la suma no da para formar uno a nivel nacional con Podemos, no lo descarta. "No es posible, pero no es descartable, igual que no lo son gobiernos de coalición con otras fuerzas políticas", resalta.