Rajoy pide "no tratar a patadas" al turista ni usar la huelga de El Prat como arma política

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este lunes "cuidar y mimar" la industria del turismo y "no tratar a patadas" a los que visitan España, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la Generalitat de Cataluña para no usar el conflicto laboral del aeropuerto de El Prat como arma política.

Los ataques a los intereses turísticos y la situación en El Prat han sido algunos de los asuntos tratados por Rajoy en su despacho con el Rey en el Palacio de Marivent, que empezó con dos horas y cuarto de retraso después del ataque de lumbalgia que sufrió el lunes por la mañana a la vuelta de su caminata matinal.

El contratiempo no impidió al jefe del Ejecutivo viajar desde Vigo a Palma para verse con el Rey, con el que también ha hablado de Cataluña, asunto en el que ha abogado por "no hacer nada" antes del 1 de octubre, convencido de que no habrá referéndum independentista.