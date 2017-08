Rajoy: "Me encuentro en forma para ganar las próximas elecciones"

Rajoy ha respondido a preguntas de los periodistas sobre el último barómetro del CIS, publicado el pasado jueves, en la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Marivent en Palma tras el despacho de verano mantenido con Felipe VI.

Según los datos de este sondeo, si hoy se celebraran elecciones, el PP sería el ganador con un 28,8 por ciento de los votos -casi tres puntos menos que en abril-, mientras que el PSOE sería segundo con un 24,9 por ciento.

Tras recordar que no hay elecciones a la vista, ha apuntado que "hay momentos en que a unos les va mejor y a otros peor".

No obstante, ha hecho hincapié en que está trabajando para que el PP se mantenga en el poder en la próxima legislatura.

"En el PP estamos muy animados, con muchas ganas. Nuestra prioridad es gobernar y trabajamos para que las cosas vayan bien y para volver a ganar las próximas. Me encuentro en forma para hacerlo, a pesar de mi incidente de esta mañana", ha afirmado el jefe del Ejecutivo al referirse al ataque de lumbalgia sufrido hoy.

Ha remarcado que su "obligación" ahora es gobernar y que ya habrá tiempo para preocuparse de las encuestas: "Cuando llegue el momento de hacer política, los otros tienen más tiempos que yo para hacer política, la haremos".

Para quitar hierro a lo que a veces dicen los sondeos, Rajoy ha recordado que un año antes de las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015, los estudios demoscópicos situaban al PP "supuestamente como cuarta fuerza".

Rajoy defiende el turismo y considera "un disparate" tratar "a patadas" al turista que viene a España

Rajoy ha asegurado, asimismo, tras su despacho con el Rey en el Palacio de Marivent, que le parece "un disparate" tratar "a patadas" al "turista que por fortuna viene aquí" y, además, se ha posicionado "radicalmente en frente y en contra" de "algunas de las actuaciones de los grupos de extrema izquierda".

Rajoy se ha referido de esta manera a los distintos hechos que se han producido en los últimos días, tanto en Cataluña y como en Baleares, en contra del turismo por parte de la agrupación independentista Arran.

"No sé si hay que recibir al turismo con un cartel de bienvenido señor turista pero lo que no se puede hacer es, al señor turista que por fortuna viene aquí, tratarlo a patadas; me parece un disparate", ha dicho.

El jefe del Gobierno se ha declarado "a favor del turismo y de los puestos de trabajo que crea", y en cambio reconoce que no le gustan los "extremistas radicales que proliferan demasiado, por poco tiempo, en este país".

Sensatez

Asimismo, ha dicho que los datos turísticos son muy buenos ya que este sector "emplea a algo más del 13% de la población, a más de 2,5 millones de españoles y representa más del 11% del PIB". "Al turismo, hay que cuidarlo, mimarlo y tratarlo bien", ha reivindicado.

En este sentido, ha recordado que en Cataluña hay unas 452.000 personas, casi el 20%, que viven del turismo. "Pido responsabilidad, sensatez y sentido común, hay que cuidar y apoyar el turismo, porque es uno de los sectores que más tira de la Economía", ha subrayado.

Rajoy pide "sentido común" a Eulen

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido también "responsabilidad, sensatez y sentido común" a Eulen y a los trabajadores de la compañía de seguridad en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat ante la huelga que, en pleno mes de agosto está provocando colas en los controles de seguridad, para recuperar la normalidad "cuanto antes" y ha criticado que se esté utilizando "un tema puntual" por razones políticas.

"Pido responsabilidad, sensatez y sentido común para volver a recuperar la normalidad cuanto antes en el aeropuerto de El Prat, porque no se puede generar en pleno agosto una situación como la que se está produciendo que afecta al turismo, uno de los sectores de los que más está tirando de la economía", ha afirmado Rajoy en rueda de prensa, tras mantener el tradicional despacho veraniego con el Rey.

Rajoy ha defendido que todos los aeropuertos de Aena, que gestiona todos los aeropuertos en España, están "funcionando normalmente" y que las colas a causa de la huelga en El Prat son "un problema puntual".

"No hay que ser mezquinos, no voy a entrar en polémicas", ha dicho refiriéndose a aquellos que tratan de utilizar este conflicto por razones políticas: "Cada cual que asuma sus propias competencias, que las tiene". "A veces esto no es grato pero a la hora de gobernar lo difícil es resolver los problemas. Hacer política es esto", ha añadido al ser preguntado por las críticas dirigidas desde la Generalitat que acusa a Aena y al Gobierno de una actuación tardía en un conflicto que dura ya dos semanas.

Al respecto, Rajoy ha asegurado que recibe estás críticas con "prudencia" y "sin ánimo de generar más polémica", tras las declaraciones realizadas por algunos trabajadores antes de la convocatoria forma de huelga, alentando a que "haya colas y demostrando un enorme patriotismo", ha ironizado.

Cuestionado por la petición de cogestión de los aeropuertos por parte del Gobierno balear, Rajoy ha apuntado que se escucharán las demandas de todo el mundo, pero ha recordado que el sistema de los aeropuertos de Aena es el mismo en toda España, y lleva funcionando muchos años. "Las cosas no funcionan mejor por que intervengan mucho más", ha apuntado, para subrayar que el sector turística está funcionando "muy bien", y que las competencias están perfectamente contempladas.

Buena evolución del turismo

El presidente del Gobierno también ha detallado que ha abordado con el Rey la evolución del turismo, sobre el que ha destacado que los datos son "muy alentadores", con una aportación un 9% mayor a la balanza por cuenta corriente y representando más del 13% del empleo en su conjunto, con más de 2,5 millones de trabajadores en el sector, que representa más del 12% del PIB.

Por ello, ha defendido que hay que "cuidarlo, mimarlo y tratarlo bien", tras los últimos incidentes y protestas registradas contra los turistas en Cataluña, en donde Rajoy ha recordado que se emplean 452.000 personas en el sector, casi el 20% del total. "Pido responsabilidad, sensatez y sentido común. Es uno de los sectores que más está tirando, hay que cuidarlo y apoyarlo", ha remarcado.