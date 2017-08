Fachin revela que Pablo Iglesias le ha pedido que dimita, pero no va a hacerlo

"No tengo ni yo ni la coordinadora intención de hacerlo", ha destacado en una entrevista en 'El País' recogida por Europa Press, al recordar que hace un año ganó las primarias y que los estatutos prohíben repetirlas antes de 18 meses.

Tras acusar a Iglesias, Pablo Echenique, Juan Carlos Monedero y Rafael Mayoral de querer "quitar a una dirección democráticamente escogida", ha asegurado que querer hacerlo atenta contra el ADN de Podemos y la idea de la plurinacionalidad.

No se puede "dar la espalda" al referéndum

Según Fachin, con independencia de lo que piensen Iglesias y Echenique sobre el 1 de octubre, considera que las decisiones deben tomarlas la gente: "Y la mayoría opinó que no se puede dar la espalda al referéndum".

"Es verdad que eso no concuerda exactamente con la postura de Iglesias, que dijo que si fuera catalán no iría a votar. Pero como es obvio, no es catalán, es un chico de Vallecas", ha recalcado el secretario general de Podem, que no teme que lo destituyan.

En su opinión, hay cierta incongruencia entre el modelo de Estado que defienden y el del partido porque "si Podemos dice que los catalanes pueden decidir su futuro, no se entiende que los de Podem, no".

Así, ha asegurado que no le preocupa que su postura y la de Iglesias diverjan, pero sí que no puedan coexistir, y ha criticado que Monedero, pese a no tener un cargo en la formación, se manifiesto contra la dirección de Podem.

Para Fachin, el problema en Cataluña es si se vota o no el 1-O, lo que "tiene que ver con la idea de que la gente quiere decidir, una idea muy parecida a las del 15-M". "Venimos de parar desahucios, de ocupar ambulatorios y plazas, y la policía tampoco nos dejaba. No hicimos caso. ¿Y nos van a decir ahora que el 1-O hay que hacer caso a Rajoy?", ha preguntado.

Da por hecho que Domènech y Colau votarán el 1-0

Por ello, ha concluido que los afiliados de Podem, independentistas o no, no aceptarán lo que dicte el PP: "Si hay urnas, no tengo dudas de que Xavier Domènech o Ada Colau participarán. Les conozco".

Según Fachin, el 1-O no es el referéndum que querrían, pero "si votan millones de personas será un golpe más al muro del PP", además de asegurar que participar en la votación no es ir contra España y sí ayudar a que sea posible una España plurinacional.