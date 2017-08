Colau asegura que las acciones contra el turismo son condenables, pero no hay que magnificarlas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha condenado "firmemente" las acciones contra el turismo que en los últimos días han reivindicado colectivos de la CUP, pero ha advertido que no hay que magnificar hechos aislados, pues "lo que es normalidad en la ciudad es la convivencia entre ciudadanos y visitantes".

En declaraciones a la prensa tras unos días de vacaciones de la alcaldesa que han coincidido con estos ataques, Colau ha dicho que "estas acciones afortunadamente son aisladas, no son representativas de la situación en la ciudad y queremos hacer un llamamiento a la prudencia y a no extender una alarma que no se corresponde con la realidad"

"Ha habido unos hechos graves que se han denunciado, que se investigarán judicialmente y que los responsables tendrán que responder ante la justicia, pero afortunadamente eso no es la realidad cotidiana de Barcelona, que es una ciudad que le gusta ser visitada por turistas", ha asegurado Ada Colau.